Миранчук стал четвёртым российским бомбардиром в истории Серии А

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не только забил гол в сегодняшнем матче против «Фиорентины» на выезде, но и занял четвёртую строчку в списке всех российских бомбардиров в чемпионате Италии.

Всего у Миранчука, если считать голы и за «Аталанту» - 10 забитых мячей за время выступлений в Серии А. Больше только у абсолютного лидера рейтинга Игоря Колыванова (44 гола), Игоря Шалимова (25 голов) и Игоря Симутенкова (13 голов). Последнего Миранчук вполне может догнать и обогнать в текущем сезоне, а если повезёт – в ближайших нескольких играх.

Прямо сейчас противостояние «Фиорентины» и «Торино» во Флоренции продолжается, на табло шаткое преимущество «быков» - 1:0, к концу подходит второй тайм.