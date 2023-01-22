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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук стал четвёртым российским бомбардиром в истории Серии А

22 Января 2023 • 00:23 Комментировать
Фиорентина
0:1
Торино
окончен

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не только забил гол в сегодняшнем матче против «Фиорентины» на выезде, но и занял четвёртую строчку в списке всех российских бомбардиров в чемпионате Италии.

Всего у Миранчука, если считать голы и за «Аталанту» - 10 забитых мячей за время выступлений в Серии А. Больше только у абсолютного лидера рейтинга Игоря Колыванова (44 гола), Игоря Шалимова (25 голов) и Игоря Симутенкова (13 голов). Последнего Миранчук вполне может догнать и обогнать в текущем сезоне, а если повезёт – в ближайших нескольких играх.

Прямо сейчас противостояние «Фиорентины» и «Торино» во Флоренции продолжается, на табло шаткое преимущество «быков» - 1:0, к концу подходит второй тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Игорь Колыванов Игорь Шалимов Игорь Симутенков Алексей Миранчук
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