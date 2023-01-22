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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Торино» Феррарезе оценил игру Миранчука эксклюзив

22 Января 2023 • 15:36 Комментировать
Фиорентина
0:1
Торино
окончен

Бывший футболист итальянского «Торино» Клаудио Феррарезе  в интервью корреспонденту сетевого портала «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре Алексея Миранчука за туринцев.

— «Миранчука можно смело назвать лидером «Торино». Очень важно для команды, что есть игрок, который может взять ситуацию в свои руки и забить. Миранчук очень слабо выглядел до того, как забил, но это уже не важно. Команда победила, а Алексей это обеспечил».

— Вы ожидали, что он так себя проявит?

— «Я помню его ещё по «Аталанте», был уверен, что у него все получится в «Торино». Алексей действительно отличный футболист. Иван Юрич сумел его раскрыть с новой стороны, дав возможность ошибаться. Миранчук может отдавать неточные передачи, неточно бить, но все равно будет играть. Такой свободы не было у него в «Аталанте», где ему было трудно. И самое главное, Алексей оправдывает доверие тренера».

— Каким вы видите развитие его карьеры?

— «Торино» нужно уже сейчас выкупать Миранчука и Влашича. Это отличная связка, а в будущем команда может заработать на обоих футболистах. Сейчас много пишут о том, кого подпишет «Торино», но я убеждён, что лучше инвестировать деньги в имеющихся игроков. Будет очень обидно, если Алексей в следующем сезоне не будет играть за «Торино», это можно сказать и о Николе», — рассказал Феррарезе.

Напомним, что Алексей Миранчук выступает за «быков» на правах аренды из «Аталанты». В последнем матче Серии А россиянин забил единственный гол, принеся команде победу над «Фиорентиной». На счету Алексея четыре гола и две результативные передачи в 14 встречах во всех состязаниях нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Клаудио Феррарезе
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