Наставник «Торино» оценил игру Миранчука против «Фиорентины»

Наставник «Торино» Иван Юрич оценил игру Алексея Миранчука, забившего единственный гол во встрече Серии А против «Фиорентины».

«К Миранчуку я испытываю только любовь, он — особенный мальчик, которому нужна свобода, чтобы проявить себя. Он часто забивает, а также отлично проявил себя сегодня в обороне. Мы рады, что он играет за нас», — цитирует специалиста издание Tuttosport. Тренер отметил, что российский плеймейкер сильно изменился с точки зрения физики и динамики, став сильнее в нынешнем сезоне после столь важных шагов.

Напомним, что «Торино» одержали минимальную победу, выйдя на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. Алексей Миранчук забил четыре гола при двух ассистах в 14 матчах за туринцев во всех состязаниях.