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Чемпионат Италии. Серия А

«Лилль» может перехватить Шомуродова у «Торино»

19 Января 2023 • 15:42 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
1 2.10 X 3.35 2 3.60
21.01 22:45

Французский «Лилль» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову, сообщает Tuttosport.

По информации источника, фаворитом в борьбе за подписание 27-летнего футболиста по-прежнему остаётся «Торино», однако «Лилль» может перехватить игрока, так как клуб из Турина не спешит оформлять эту сделку.

Действующий контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии форвард провёл шесть матчей и не отметился в них результативными действиями. Отметим, что ранее Шомуродов на протяжении трёх лет защищал цвета «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Лилль Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
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