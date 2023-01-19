«Лилль» может перехватить Шомуродова у «Торино»

Французский «Лилль» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову, сообщает Tuttosport.

По информации источника, фаворитом в борьбе за подписание 27-летнего футболиста по-прежнему остаётся «Торино», однако «Лилль» может перехватить игрока, так как клуб из Турина не спешит оформлять эту сделку.

Действующий контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии форвард провёл шесть матчей и не отметился в них результативными действиями. Отметим, что ранее Шомуродов на протяжении трёх лет защищал цвета «Ростова».