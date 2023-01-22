Сенников — о голе Миранчука «Фиорентине»: «Все знают, что левая нога у него очень хорошая»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал гол хавбека «Торино» Алексея Миранчука в матче 19-го тура Серии А в ворота «Фиорентины» (1:0).

«Красивый и хороший гол забил Миранчук, быстро принял решение и пробил. Все знают, что левая нога у него очень хорошая. Защитник даже не пошел на сближение, фактически стоял. Алексей этим воспользовался», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Эксперт признался, что ему нравится игра «Торино», команда демонстрирует быстрый футбол, пытаясь накрывать соперника на чужой половине поля. Миранчуку подходит этот стиль, считает экс-игрок.

В текущем сезоне российский хавбек забил три мяча и сделал два ассиста в 12 матчах Серии А.