Миранчук поразил ворота «Фиорентины» в выездном матче «Торино»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук забил свой четвёртый гол в текущем чемпионате Италии. Он открыл счёт в выездном матче против «Фиорентины», отправив сферу в верхний угол ворот прямо с линии штрафной, это случилось на 33-й минуте встречи.

Теперь россиянин делит первое место в списке лучших бомбардиров туринского клуба с хорошо знакомым российскому болельщику хорватом Николой Влашичем - у обоих по четыре мяча.

Прямо сейчас в игре перерыв, нас ждут ещё 45 минут противостояния прямых конкурентов в турнирной таблице. Напомним, у обеих команд перед стартовым свистком было по 23 набранных очка. Следите за трансляцией встречи на портале Liveresult.