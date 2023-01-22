Агент — о голе Алексея Миранчука «Фиорентине»: «Он забил классный гол, в своём стиле»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о голе хавбека в матче с «Фиорентиной».

«Лёша — молодец! Забил классный гол, уже фирменный, в своем стиле. Коротко, без замаха, оценил ситуацию и резко пробил. Порадовались вчера с его мамой, братом. Антоха после гола написал: «Мagic», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

«Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Гол Миранчука стал единственным в игре и победным для туринского клуба.

В сезоне-2022/23 на счету хавбека три забитых мяча и две голевые передачи в 12 матчах Серии А.