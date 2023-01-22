Григорян — о голе Миранчука в ворота «Фиорентины»: Миранчук наносит дальние удары практически без замаха

Известный эксперт и тренер Александр Григорян оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Он нашел свою команду. В «Аталанте» нужно было отрабатывать, вести единоборства, действовать на пределе своих возможностей. Здесь есть возможность отдохнуть. Он может все обдумать и реализовать свои лучшие качества», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В матче 19-го тура Серии А «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 1:0. Победный мяч на счету 27-летнего российского хавбека.

Специалист отметил, что защитники привыкли к замахам игроков, которые наносят дальние удары, но Миранчук такие удары выполняет почти без замаха.

После 19 игр туринский клуб идет на седьмой строчке в Серии А, набрав 26 баллов.