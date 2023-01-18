Николич не сомневается, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич не сомневается, что его бывшая команда не покинет РПЛ по итогам сезона-22/23, даже несмотря на плачевное положение в турнирной таблице на момент межсезонья. Напомним, что «Локо» занимает в текущем сезоне РПЛ аж 14-е место, набрав за 17 прошедших туров жалкие 13 очков.

«Говорят, «Локомотив» будет бороться за выживание. Однако я стопроцентно уверен, что этот клуб останется в РПЛ», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Николич пояснил, что в команде из Черкизово достаточно качественных футболистов, которые позволят клубу не вылететь. И добавил, что у «железнодорожиков» огромная армия фанатов и богатые клубные традиции.