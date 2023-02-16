Канчельскис: «Дзюба способен реанимировать свою карьеру в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

Напомним, что 34-летний Дзюба стал игроком московского клуба 8 февраля, подписав с «железнодорожниками» контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

«Переход Дзюбы в «Локомотив» — главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что в ближайших матчах «Локомотива» против «Ростова» и «Спартака» Дзюба выйдет на поле с особенным настроем и постарается доказать всем скептикам, что они ошибались насчёт него.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.