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Радослав Ковач прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

08 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший футболист столичного «Спартака» Радослав Ковач высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Он хороший бомбардир, я не знаю, в каком он сейчас состоянии, в каком настроении, он умеет забивать, он умничка, я думаю, что все будет хорошо. Поможет ли он «Локомотиву» отдалиться от зоны вылета? Да, я за Дзюбой тоже наблюдаю», — приводит слова чешского футболиста «ВсеПроСпорт».

По его мнению, болельщики «железнодорожников» смогут принять Артёма, несмотря на его резюме, в котором есть такие клубы, как «Зенит» и «Спартак». Многое в отношении с фанатами, по словам Ковача, будет зависеть от результативности нападающего.

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента, подписав контракт с окладом в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Радослав Ковач
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