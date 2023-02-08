Радослав Ковач прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший футболист столичного «Спартака» Радослав Ковач высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Он хороший бомбардир, я не знаю, в каком он сейчас состоянии, в каком настроении, он умеет забивать, он умничка, я думаю, что все будет хорошо. Поможет ли он «Локомотиву» отдалиться от зоны вылета? Да, я за Дзюбой тоже наблюдаю», — приводит слова чешского футболиста «ВсеПроСпорт».

По его мнению, болельщики «железнодорожников» смогут принять Артёма, несмотря на его резюме, в котором есть такие клубы, как «Зенит» и «Спартак». Многое в отношении с фанатами, по словам Ковача, будет зависеть от результативности нападающего.

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента, подписав контракт с окладом в 2,5 миллиона евро.