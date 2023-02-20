Жемалетдинов вернулся к тренировкам в общей группе «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вернулся к тренировкам в общей группе после реабилитации от тяжёлой травмы. Правда, тренируется футболист пока с определёнными ограничениями, заявил его агент Вадим Шпинёв.

«Рифат принимает участие в тренировках в общей группе, но с определенными ограничениями. Когда будет готов? Это могут сказать только медицинский персонал и тренер. Конечно, он очень хочет играть», - заявил Шпинёв «РБ Спорт».

Напомним, что 26-летний полузащитник не провёл ни минуты на поле в текущем сезоне – он повредил ахилл на тренировке «Локо» ещё в июне прошлого года. Игроку потребовалась операция, которую он перенёс в испанской клинике.