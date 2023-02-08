Данни: «У Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»

Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о скором переходе своего бывшего партнёра по петербургской команде Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Португалец заявил, что очень рад за 34-летнего нападающего, пожелав ему успехов в новом клубе.

«Последний год для него вышел не совсем таким, как он хотел, но знаю, у него есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне и вновь стать хорошим бомбардиром. Я знаю, что он качественный игрок, мне нравится его игра и то, какой он человек», — приводит слова Данни Sport24.

Напомним, Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2022 год, выиграв с петербургской командой четыре чемпионских титула РПЛ. Последним клубом именитого футболиста был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг соглашение в начале ноября прошлого года.