«Локомотив» отменил первую тренировку на сборах

Первая тренировка московского «Локомотива» на сборах в ОАЭ прошла комом. Всему виной задержка рейса, сообщает «Матч-ТВ». Поэтому готовиться к футбольной весне «железнодорожники» будут только с завтрашнего дня.

Напомним, что подготовку команды к возобновлению сезона начнёт Михаил Галактионов, который возглавил клуб в середине ноября. Положение «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ катастрофическое. Клуб, который ещё недавно играл в еврокубках, лишь на одно очко отрывается от опасной зоны вылета в Первую лигу. Всего у московской команды 13 набранных очков за 17 матчей чемпионата России.