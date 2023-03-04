Смородская прокомментировала хет-трик Дзюбы в ворота «Ростова»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о хет-трике Артёма Дзюбы во встрече против «Ростова».

«Я такого не ожидала. Велик ли Дзюба? Ну не велик, я бы избегала таких формулировок. Я бы сказала так — он в хорошей форме», — заявила Смородская в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Артём Дзюба в первом матче в футболке «железнодорожников» в рамках Премьер-лиги забил три гола. К «Локомотиву» экс-капитан сборной России присоединился зимой на правах свободного агента. Победа со счётом 3:1 позволила команде Михаила Галактионова подняться на 13-е место.