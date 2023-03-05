Гранат — о хет-трике Дзюбы: «Мы все знаем, на что он способен»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на хет-трик нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче против «Ростова».

«Не удивлен хет-триком Дзюбы. Мы все знаем, на что он способен. Также у него была сверх-мотивация. Больше в этой игре удивил «Ростов» — игра очень слабая, а на их фоне очень сильная игра «Локомотива», — приводит слова Граната «Чемпионат».

«Железнодорожники» одержали победу над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Все три мяча на счету 34-летнего Дзюбы, который провел первую игру в чемпионате России после возвращения из Турции.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 18 встреч.