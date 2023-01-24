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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ондуа: «Ничего не знаю о заинтересованности клубов РПЛ в его переходе»

24 Января 2023 • 17:45 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бенджамин Жеандон, представитель игрока немецкого «Ганновера» Гаэля Ондуа, прокомментировал слухи об интересе из Российской премьер-лиги.

«Ничего не знаю о заинтересованности клубов РПЛ в переходе Ондуа. Пока мы не получали никаких предложений по игроку», — заявил агент камерунского полузащитника в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, интерес к клиенту связан с игрой на чемпионате мира и хорошим уровнем Ондуа, не исключив возможный переход футболиста этой зимой.

Напомним, что Гаэль является воспитанником московского «Локомотива», ранее выступав в России за «Анжи» в сезоне 2018/2019. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаэль Ондуа Трансферы футбола - зима 2023 Бенджамин Жеандон
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