Агент Ондуа: «Ничего не знаю о заинтересованности клубов РПЛ в его переходе»

Бенджамин Жеандон, представитель игрока немецкого «Ганновера» Гаэля Ондуа, прокомментировал слухи об интересе из Российской премьер-лиги.

«Ничего не знаю о заинтересованности клубов РПЛ в переходе Ондуа. Пока мы не получали никаких предложений по игроку», — заявил агент камерунского полузащитника в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, интерес к клиенту связан с игрой на чемпионате мира и хорошим уровнем Ондуа, не исключив возможный переход футболиста этой зимой.

Напомним, что Гаэль является воспитанником московского «Локомотива», ранее выступав в России за «Анжи» в сезоне 2018/2019. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.