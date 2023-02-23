Сычёв: «Дзюба хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о новобранце «Локомотива» Артёме Дзюбе, который вчера, 22 февраля, дебютировал в составе «железнодорожников» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Амбиции и опыт Дзюбы должны помочь «Локомотиву». Артём хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад и доказать, что он качественный футболист», — цитирует Сычёва «РБ Спорт».

Напомним, что 34-летний Дзюба пополнил состав «Локомотива» 8 февраля. Текущий сезон россиянин начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.