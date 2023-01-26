В «Айнтрахте» отреагировали на информацию о возможном переходе Борре в «Локомотив»

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше высказался о возможном переходе нападающего Рафаэля Сантоса Борре в «Локомотив».

Ранее агент 27-летнего футболиста подтвердил интерес московского клуба к своему клиенту.

«Локомотив» интересуется Борре, но шансов на его переход зимой нет, Рафаэль останется в команде», — цитирует Крёше «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Борре с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает колумбийского форварда в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Борре провёл 25 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.