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В «Айнтрахте» отреагировали на информацию о возможном переходе Борре в «Локомотив»

26 Января 2023 • 13:17 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
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28.01 20:30

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше высказался о возможном переходе нападающего Рафаэля Сантоса Борре в «Локомотив».

Ранее агент 27-летнего футболиста подтвердил интерес московского клуба к своему клиенту.

«Локомотив» интересуется Борре, но шансов на его переход зимой нет, Рафаэль останется в команде», — цитирует Крёше «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Борре с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает колумбийского форварда в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Борре провёл 25 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Айнтрахт Франкфурт Рафаэль Сантос Борре Трансферы футбола - зима 2023 Маркус Крёше
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