Калачёв: «Видно, что у «Ростова» есть проблемы, судя по результатам и количеству забитых мячей»

Наставник клуба «Чайка» Тимофей Калачёв поделился своим мнением о готовности «Ростова» к возобновлению сезона, оценив шансы ростовской команды на призовые места по итогам кампании в Российской премьер-лиге.

«Сможет ли «Ростов» удержаться на третьем месте? Сейчас сложно пока об этом говорить. Видно, что у «Ростова» есть проблемы, судя по результату и количеству забитых мячей. Надо ещё подождать две-три игры, тогда всё станет ясно», — сказал Калачёв, речь которого приводит «РБ Спорт».

По итогам 17 туров коллектив Валерия Карпина занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отстав от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.

В ближайшем матче команда из Ростова-на-Дону сыграет против «Локомотива» 4 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.