Агент высказался о возможном возвращении Кухты в «Локомотив»

Милан Мартинович, агент нападающего «Спарты» Яна Кухты, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Локомотив». Напомним, что права на 26-летнего чеха принадлежат московскому клубу, а за команду из Праги футболист выступает на правах аренды.

«Вернётся ли Кухта в Россию? Пока слишком рано о чём-то говорить», — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

Кухта перешёл в «Локомотив» в начале 2022 года из «Славии». Однако уже летом отправился в «Спарту». В составе «красно-зелёных» форвард успел провести 11 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.