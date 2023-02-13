Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Будущее Изидора пока неизвестно»

13 Февраля 2023 • 11:24 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что в зимнее трансферное окно 22-летний француз мог перейти в «Лион», однако трансфер сорвался из-за проваленного им медосмотра. Лакруа сообщил, что срок восстановления Изидора пока неизвестен, так как сейчас трудно сказать, потребуется ли игроку операция.

«Сейчас мы получаем разную информацию от разных врачей и находимся в поисках лучшего варианта. В ближайшее время вопрос с его лечением будет решён», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
11:53 · Россия. Премьер-лига
Окоча: «Муса является не только отличным футболистом, но и амбасадором Африки»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Зырянов отреагировал на решение Жиркова
11:32 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Сторожук — прекрасный тренер»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Будущее Изидора пока неизвестно»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Карвальо прокомментировал завершение карьеры Жиркова
11:09 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк — о том, способен ли Жирков стать тренером: «Он способен на многое»
11:08 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о двух трансферах официально
11:03 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов назвал главную интригу весенней части РПЛ
10:54 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о сорвавшемся переходе в «Ниццу»: «Думал: вау, скоро буду играть против Месси, Мбаппе и Неймара»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Уткин высказался о завершении карьеры Жиркова
10:21 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Я никогда не предам ЦСКА» 1
10:04 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о Сафонове: «Матвей для меня — номер один в РПЛ, он сильнее Акинфеева»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк поставил Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом
09:46 · Россия. Премьер-лига
Адебайор: «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Дзюбе: «Такой авторитет поможет «Локомотиву»
Все новости
Рекомендуем