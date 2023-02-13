Агент: «Будущее Изидора пока неизвестно»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что в зимнее трансферное окно 22-летний француз мог перейти в «Лион», однако трансфер сорвался из-за проваленного им медосмотра. Лакруа сообщил, что срок восстановления Изидора пока неизвестен, так как сейчас трудно сказать, потребуется ли игроку операция.

«Сейчас мы получаем разную информацию от разных врачей и находимся в поисках лучшего варианта. В ближайшее время вопрос с его лечением будет решён», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.