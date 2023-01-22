Радимов: «Главным приобретением для «Локомотива» будет возвращение Жемалетдинова»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о возвращении Рифата Жемалетдинова в состав «Локомотива».

«Самым главным приобретением в этом межсезонье для «Локомотива» будет возвращение Жемалетдинова, который оправился от травмы. Его не хватало в качестве связующего звена», — заявил Радимов, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению экс-полузащитника, на участника Евро-2020 рассчитывало и предыдущее руководство «железнодорожников», и новый тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым.

Напомним, что Рифат Жемалетдинов получил травму сухожилия в июне прошлого года, пропустив всю первую часть сезона. В футболке «Локомотива» полузащитник выступает с 2016 года, проведя за родной клуб 117 матчей, забив 18 голов.