Черевченко оценил шансы Лантратова попасть в сборную России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» уверен, что потенциальный голкипер «железнодорожников» Илья Лантратов может попасть в сборную России, но только при условии закрепления в основном составе «Локо».

«Главное, чтобы он играл в основе, и тогда шансы попасть в сборную будут очень хорошими», - цитирует Черевченко «Матч-ТВ».

Информация о том, что голкипер «Химок» Илья Лантратов пополнит «Локомотив», испытывающий проблемы на вратарской позиции, появилась сегодня днём. Сейчас 30-летний Лантратов – основной голкипер в подмосковных «Химках», с клубом он уже не первый год играет в РПЛ.