Первый тренер Миранчука: «Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, оценил перспективы 27-летнего игрока в Европе.

Специалист поддержал желание бывшего подопечного попробовать свои силы за рубежом, отметив, что Миранчуку подошли бы чемпионаты Италии и Испании. Напомним, что сейчас за итальянский «Торино» выступает брат Антона Алексей.

«Конечно, очень бы хотелось увидеть снова в одной команде Лёшу и Антона. Но, понятно, что вероятность крайне мала. А так, Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

Действующий контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «железнодорожников» 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.