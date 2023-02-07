Петржела не верит, что Дзюба покажет хорошую игру в «Локомотиве»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». Слухи об этом стали главной новостью российского футбола сегодняшним вечером. Также сообщалось, что вместе с Дзюбой в «Локо» перейдёт его бывший партнёр по «Зениту» Игорь Смольников.

«Я удивлен таким новостям и надеюсь, ребята успешно пройдут медосмотр. Но, честно, лично я думаю, что Дзюба больше ничего стоящего не покажет», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба и Смольников ныне – свободные агенты. Ранее в «Локомотиве» назвали условие, при котором два российских игрока смогут стать игроками «железнодорожников».