Агент: «Шлегель очень хочет играть в такой великой команде, как «Локомотив»

Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, рассказал о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

По словам агента, 25-летний аргентинец очень хочет играть в России, несмотря на имеющийся к нему интерес со стороны португальских и итальянских клубов.

«Родриго Шлегель очень хочет играть в такой великой команде, как «Локомотив». Родриго очень любит российский футбол и готов играть в этой лиге, не задумываясь о внутреннем положении дел в стране и отсутствии еврокубков», — цитирует агента Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что московский клуб не рассматривает трансфер Шлегеля.

Действующий контракт аргентинского защитника с «Орландо Сити» рассчитан до конца декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.