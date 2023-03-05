Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что команда Валерия Карпина единственная в РПЛ идёт правильным путём.

«Посмотрите на «Ростов»! Ни одного иностранца, команда неплохо идёт в чемпионате, находится вверху турнирной таблицы и в Кубке играет. Для меня «Ростов» идёт тем правильным путём, которым должны идти наши клубы. Российским командам не нужно привозить иностранцев третьего-четвёртого сорта, мне кажется, это неправильно», — сказал Дьяков.

«Ростов» после 18 туров набрал 35 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.