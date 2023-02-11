Агент: «Дзюбу можно назвать «российским Роналду»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, сравнил своего клиента со знаменитым португальским нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что текущий сезон 34-летний Дзюба начинал в составе турецкой команды «Адана Демирспор», которую покинул в начале ноября прошлого года. 8 февраля было официально объявлено о том, что форвард подписал контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» Дзюба будет выступать под номером 7, именно под этим номером на протяжении большей части своей профессиональной карьеры играет Роналду.

По мнению Гольдмана, карьеры португальского нападающего и Дзюбы во много схожи, из-за чего новобранца «Локомотива» можно назвать «российским Роналду».

«Если вспомнить историю с «Аданой», какие‑то мистические параллели действительно происходили. Сначала один попал во второй состав, на следующий день — другой, оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В настоящий момент 38-летний Роналду представляет саудовский клуб «Аль-Наср», в который он перешёл текущей зимой из «Манчестер Юнайтед». За свою новую команду португалец успел провести четыре матча и забить пять голов.