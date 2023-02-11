Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Дзюбу можно назвать «российским Роналду»

11 Февраля 2023 • 11:56 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, сравнил своего клиента со знаменитым португальским нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что текущий сезон 34-летний Дзюба начинал в составе турецкой команды «Адана Демирспор», которую покинул в начале ноября прошлого года. 8 февраля было официально объявлено о том, что форвард подписал контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» Дзюба будет выступать под номером 7, именно под этим номером на протяжении большей части своей профессиональной карьеры играет Роналду.  

По мнению Гольдмана, карьеры португальского нападающего и Дзюбы во много схожи, из-за чего новобранца «Локомотива» можно назвать «российским Роналду».

«Если вспомнить историю с «Аданой», какие‑то мистические параллели действительно происходили. Сначала один попал во второй состав, на следующий день — другой, оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В настоящий момент 38-летний Роналду представляет саудовский клуб «Аль-Наср», в который он перешёл текущей зимой из «Манчестер Юнайтед». За свою новую команду португалец успел провести четыре матча и забить пять голов.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Криштиану Роналду Артём Дзюба Леонид Гольдман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
12:15 · Россия. Премьер-лига
Сычевой — о том, что он хотел бы играть за «Спартак»: «Мои слова перефразировали, это додумки»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Кураньи считает, что Захарян ещё может перейти в «Челси»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Пареха: «Спартаку» по силам составить конкуренцию «Зениту»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Дзюбу можно назвать «российским Роналду»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Пареха назвал лучшего легионера РПЛ
11:36 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Барселоны» поздравил Кержакова с назначением на пост главного тренера «Кармиотиссы»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Абидаль рассказал, за счёт чего «Рубину» удалось обыграть «Барселону» в 2009 году
11:15 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «На Кузяева точно будет спрос в Европе»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Хочу сделать хет-трик в составе «Зенита»
11:02 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилились казахстанским футболистом
11:01 · Россия. Премьер-лига
Сергеев рассказал, будет ли праздновать голы в ворота «Торпедо» и «Крыльев Советов»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Масоэро нет никакой травмы»
10:44 · Кубок России
Хлусевич: Поднимал ли зимний Кубок РПЛ? Лучше взять Кубок России
10:34 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: Глушаков усилит «Пари НН», он поведёт команду за собой
10:28 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Дзюба — топовый российский нападающий»
Все новости
Рекомендуем