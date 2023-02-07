Смородская рада тому, что тренер Кержаков нашёл себе новый клуб

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу того, что Александр Кержаков принял новый вызов в тренерской карьере и возглавит кипрский клуб «Кармиотисса».

«Рада за него, очень рада. У нас много обидного происходит в жизни вообще, жизнь несправедлива – в том сезоне он спас «Нижний Новгород» от вылета, но клуб всё равно не продлил с ним контракт. Поэтому рада, что он нашёл себе работу, тем более – по специальности. Желаю ему удачи и успехов», - цитирует Смородскую портал VseProSport.

40-летний Кержаков завершил карьеру игрока в 2017 году, а после тренировал игроков сборной России до 17 лет, «Томь» и «Нижний Новгород».