Радимов оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

«Понятия не имею, сумеет ли Дзюба проявить себя в «Локомотиве». Никто не говорит, что 34 года — это футбольная старость. В этом возрасте вполне ещё можно играть на высоком уровне», — приводит слова экс-хавбека российской сборной RT.

Напомним, что Дзюба уже подписал контракт с «железнодорожниками», взяв себе 7-й номер на футболке. Нападающий перешёл в клуб, находящийся лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.