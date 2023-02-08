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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве»

08 Февраля 2023 • 17:47 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

«Понятия не имею, сумеет ли Дзюба проявить себя в «Локомотиве». Никто не говорит, что 34 года — это футбольная старость. В этом возрасте вполне ещё можно играть на высоком уровне», — приводит слова экс-хавбека российской сборной RT

Напомним, что Дзюба уже подписал контракт с «железнодорожниками», взяв себе 7-й номер на футболке. Нападающий перешёл в клуб, находящийся лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Радимов Артём Дзюба
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