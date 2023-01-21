Нигматуллин – о Керке: «Команда не заметит потери бойца»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал одну из главных новостей этой субботы – форвард «Локо» Джирано Керк покинул клуб и отправился в аренду в «Антверпен». Игрок воспользовался правилом УЕФА, которое позволяет приостановить иностранному контракт, если он играет в России.

«Команда не заметит потери бойца. Данный футболист мне вообще не запомнился», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Экс-голкипер добавил, что вся команда на протяжении сезона только и делала, что боролась за выживание и поэтому выделить из состава клуба он кого-то не может, если говорить не только о Керке.

За «Локомотив» Керк забил всего три гола, притом появился он в клубе в позапрошлом году – негусто для форварда.