​Тарханов: «Ростов» не удержится в тройке лучших»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московский «Локомотив» без вопросов расправился с «Ростовом», забив тому три мяча - лишь после этого ростовчане смогли забить мяч престижа. Известный российский специалист Александр Тарханов скептически относится к шансам команды Валерия Карпина сохранить место в первой тройке турнирной таблицы российского чемпионата к концу текущего сезона.

- В целом «Локомотив» смотрелся лучше, чем «Ростов». Думаю, что «Ростов» не удержится в тройке. Команда Карпина вообще не похожа сама на себя - цитирует слова специалиста «РБ Спорт».