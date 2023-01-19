Сёмин считает, что «Локомотив» найдёт замену Баринову

Знаменитый советский и российский специалист Юрий Сёмин порассуждал над возможным переходом Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ», потенциальный трансфер стал одной из самых обсуждаемых тем в российском футболе в последние дни.

«Если он твёрдо решил уйти, удерживать его смысла никакого нет, ведь от этого всем будет только хуже. Да, Баринов – капитан «Локомотива», но это тут роли не играет. Замена найдется», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Действующий контракт 26-летнего опорника с «Локомотивом» действует до середины 2024 года. «Локомотив» находится в подвале турнирной таблицы РПЛ, «Бешикташ» сражается в чемпионате Турции за попадание в еврокубки.