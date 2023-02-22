Чорлука — о немцах в «Локомотиве»: «Может, они думали, что мы тупые»

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о бывших менеджерах клуба Ральфе Рангнике и Томасе Цорне.

Напомним, после завершения игровой карьеры Чорлука вошёл в тренерский штаб «Локомотива», которым руководил сербский специалист Марко Николич. Однако по личным причинам хорват покинул свой пост, не проработав в этой должности и двух месяцев.

Бывший футболист признался, что был очень удивлён отношением со стороны немецких руководителей к тренерам и игрокам. По словам Чорлуки, этот фактор стал одним из ключевых, вынудивших его покинуть клуб.

«Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможность уволить тренера. Может, они думали, что мы тупые. За 10 дней стало понятно, что нет поддержки от этих людей, которые должны прикрывать твою спину», — цитирует Чорлуку «Чемпионат».