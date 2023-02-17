Дугалич: «Карпин с самого начала делал уклон на дисциплину»

Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич вспомнил свои тренировки под руководством Валерия Карпина. Дугалич и Карпин пересекались в 2015 году в армавирском «Торпедо».

«Он с самого начала делал уклон на дисциплину, а ещё много внимания уделял молодым игрокам, помогал им раскрыть свой потенциал. Валерий Георгиевич много чему меня научил, в команде он пользовался большим авторитетом», - цитирует сербского игрока Metaratings.

На данный момент Валерий Карпин неплохо руководит не самым богатым «Ростовом» - в РПЛ его коллектив идёт на третьем месте с 35 очками. Параллельно специалист возглавляет сборную России.