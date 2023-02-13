Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал главную проблему юношеского футбола в России

13 Февраля 2023 • 17:08 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин высказался о проблемах отечественного юношеского футбола. В целом он оценил состояние юношеского футбола в России как нормальное, однако отметил один важный изъян.

«Проблема в России не в детском, а именно в юношеском футболе, так как молодым футболистам необходимо больше доверия в их клубах. Особенно это относится к собственным воспитанникам академии, которые хотят играть, хотят больше зарабатывать, у них горящие глаза и этим нужно пользоваться. Но у нас зачастую полагают, что эти парни слишком молоды и им нужно ещё подождать до выхода на поле, и поэтому покупают легионеров», - цитирует экс-футболиста Vprognoze.ru.

Как добавил Булыкин, чтобы исправить такую ситуацию, клубам необходимо поменять стратегию развития и перестать рассчитывать не легионеров, воспитывая новые кадры для сборной России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
18:01 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Абаскаль заслужил новый контракт со «Спартаком», он заставил критиков переобуться»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Тихий заявил, что землетрясения в Турции осложнили его переход в турецкий клуб
17:50 · Россия. Премьер-лига
​«Награда за первый трофей»: Фанаты шутят после продления контракта Абаскаля в «Спартаке»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о новом контракте Абаскаля: «Абсолютно верное решение»
17:39 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль на русском прокомментировал продление контракта со «Спартаком» видео
17:38 · Россия. Премьер-лига
Тарасов – Дзюбе: «Давай, вытаскивай «Локомотив» в лидеры»
17:34 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» заявили, что рады продлению контракта с Абаскалем
17:29 · Россия. Премьер-лига
Кабзе: «Семак мог бы поработать в АПЛ»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Самедов считает, что у Жиркова есть тренерский потенциал
17:22 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Мне было приятно играть вместе с Жирковым»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Малком признался, что проводит лучший сезон в карьере
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» намекнул на продление контракта с Абаскалем
17:09 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о дебюте Дзюбы и Смольникова за «Локомотив»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал главную проблему юношеского футбола в России
17:01 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Жирков был суперфутболистом»
Все новости
Рекомендуем