Булыкин назвал главную проблему юношеского футбола в России

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин высказался о проблемах отечественного юношеского футбола. В целом он оценил состояние юношеского футбола в России как нормальное, однако отметил один важный изъян.

«Проблема в России не в детском, а именно в юношеском футболе, так как молодым футболистам необходимо больше доверия в их клубах. Особенно это относится к собственным воспитанникам академии, которые хотят играть, хотят больше зарабатывать, у них горящие глаза и этим нужно пользоваться. Но у нас зачастую полагают, что эти парни слишком молоды и им нужно ещё подождать до выхода на поле, и поэтому покупают легионеров», - цитирует экс-футболиста Vprognoze.ru.

Как добавил Булыкин, чтобы исправить такую ситуацию, клубам необходимо поменять стратегию развития и перестать рассчитывать не легионеров, воспитывая новые кадры для сборной России.