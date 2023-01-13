Черевченко: «Думаю, Баринову нужно уходить в «Бешикташ»

Бывший тренер столичного «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Думаю, Диме нужно уходить в «Бешикташ». Это сильная команда, всегда борется за чемпионство. Думаю, это будет шаг вперёд для Димы», — заявил известный специалист в интервью «Чемпионату». Отметим, что ранее генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал о наличии Баринова в списке клуба.

Напомним, что российский опорник является воспитанником команды, выступая в её футболке с сезона 2014/2015. В нынешнем сезоне на счету Баринова 16 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых он отличился одним забитым мячом.