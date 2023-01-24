«Краснодар» и «Ростов» интересуются сербским нападающим Иличем

«Ростов» и «Краснодар» проявляют интерес к нападающему латвийского клуба РФШ Андрею Иличу, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, гендиректор «Краснодара» Леонид Хашиг и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин уже общались с представителями игрока на тему возможного трансфера.

В нынешнем сезоне 22-летний серб провёл в составе РФШ 12 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает Илича в 1,2 миллиона евро.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков. «Краснодар», в свою очередь, пока восьмой. В 17 проведённых матчах «быки» сумели набрать 25 очков.