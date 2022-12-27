Агент: «Без «Ростова» никаких предложений по Глебову рассматривать не будем»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 23-летний футболист доволен своим положением в клубе и пока не собирается его покидать. Также Банатин подчеркнул, что в тайне от «Ростова» ни одно предложение сторона Глебова рассматривать не будет.

«Если зимой поступит какое-либо предложение по Данилу, то я сразу же отправлю его в «Ростов». Без малейшего уведомления клуба мы ничего рассматривать не будем», — цитирует Банатина .

Действующий контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе южан 23 матча, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.