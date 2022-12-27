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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Без «Ростова» никаких предложений по Глебову рассматривать не будем»

27 Декабря 2022 • 14:09 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 23-летний футболист доволен своим положением в клубе и пока не собирается его покидать. Также Банатин подчеркнул, что в тайне от «Ростова» ни одно предложение сторона Глебова рассматривать не будет. 

«Если зимой поступит какое-либо предложение по Данилу, то я сразу же отправлю его в «Ростов». Без малейшего уведомления клуба мы ничего рассматривать не будем», — цитирует Банатина .

Действующий контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе южан 23 матча, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов Павел Банатин Трансферы футбола - зима 2023
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