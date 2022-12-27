Быстров — о Пиняеве в «Локомотиве»: «Всё зависит от планов руководства»

Бывший игрок российской национальной команды Владимир Быстров высказался о перспективах Сергея Пиняева в «Локомотиве».

«Всё зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс». По мнению экс-футболиста «Зенита», для молодого игрока переход в такой клуб является плюсом из-за богатой истории «железнодорожников» и борьбы за высокие места.

Ранее появились слухи о решённом вопросе относительно трансфера Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».