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Быстров — о Пиняеве в «Локомотиве»: «Всё зависит от планов руководства»

27 Декабря 2022 • 16:59 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший игрок российской национальной команды Владимир Быстров высказался о перспективах Сергея Пиняева в «Локомотиве».

«Всё зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс». По мнению экс-футболиста «Зенита», для молодого игрока переход в такой клуб является плюсом из-за богатой истории «железнодорожников» и борьбы за высокие места.

Ранее появились слухи о решённом вопросе относительно трансфера Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Быстров Сергей Пиняев
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