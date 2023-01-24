Агент подтвердил интерес «Локомотива» к игроку «Айнтрахта»

Никос Петропулос, агент нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист ощущает недостаток игрового времени, поэтому уже попросил свой нынешний клуб о трансфере. Ожидается, что «Айнтрахт» захочет заработать на продаже колумбийца не менее 15 миллионов евро.

«Локомотив» действительно интересуется Рафаэлем, однако немецкий клуб не принимает предложение по аренде моего клиента», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Айнтрахт» 24 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 16 миллионов евро.