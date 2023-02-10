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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов уверен, что Дзюба усилит «Локомотив»

10 Февраля 2023 • 21:30 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Российская футбольная общественность после перехода Артёма Дзюбы в московский «Локомотив» разделилась на два лагеря: первые считают, что опытный форвард не покажет себя в новом клубе, которому предстоит бороться за выживание, а вторые уверены, что опытный игрок поможет «Локо» не вылететь в Первую лигу и раскроется. Отечественный специалист Игорь Шалимов явно принадлежит ко второй категории.

«Артём заслужил этот шанс, и в ситуации, когда в него не верят, играет очень хорошо. Про Дзюбу много небылиц, но, когда он уходит в аренду или просто переходит в команду на короткий срок, он дает результат», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба подписал трудовое соглашение с «Локо» до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Шалимов
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