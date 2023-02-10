Шалимов уверен, что Дзюба усилит «Локомотив»

Российская футбольная общественность после перехода Артёма Дзюбы в московский «Локомотив» разделилась на два лагеря: первые считают, что опытный форвард не покажет себя в новом клубе, которому предстоит бороться за выживание, а вторые уверены, что опытный игрок поможет «Локо» не вылететь в Первую лигу и раскроется. Отечественный специалист Игорь Шалимов явно принадлежит ко второй категории.

«Артём заслужил этот шанс, и в ситуации, когда в него не верят, играет очень хорошо. Про Дзюбу много небылиц, но, когда он уходит в аренду или просто переходит в команду на короткий срок, он дает результат», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба подписал трудовое соглашение с «Локо» до конца сезона.