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Кузьмичёв: «Баринов — системообразующий игрок «Локомотива»

19 Февраля 2023 • 15:20 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший директор академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил важность Дмитрия Баринова для «железнодорожников».

«Если игрок для клуба важен, нужно начинать переговоры о продлении контракта раньше. Дима — системообразующий, капитан команды», — считает Кузьмичёв, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, клубу нельзя передавать инициативу в переговорном процессе игроку и его агенту, поскольку «Локомотиву» будет тяжело договориться при такой ситуации.

Напомним, что Дмитрий Баринов выступает за московский клуб с 2015 года. Его контракт с родной командой истекает после сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Кузьмичёв Дмитрий Баринов
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