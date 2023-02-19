Кузьмичёв: «Баринов — системообразующий игрок «Локомотива»

Бывший директор академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил важность Дмитрия Баринова для «железнодорожников».

«Если игрок для клуба важен, нужно начинать переговоры о продлении контракта раньше. Дима — системообразующий, капитан команды», — считает Кузьмичёв, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, клубу нельзя передавать инициативу в переговорном процессе игроку и его агенту, поскольку «Локомотиву» будет тяжело договориться при такой ситуации.

Напомним, что Дмитрий Баринов выступает за московский клуб с 2015 года. Его контракт с родной командой истекает после сезона 2023/2024.