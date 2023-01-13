«Ростов» назвал состав на первый сбор в ОАЭ

«Ростов», возглавляемый Валерием Карпиным, назвал в своих соцсетях состав на межсезонный сбор в ОАЭ.

Вратари: Песьяков, Медведев, Цулая, Григорьев;

Защитники: Осипенко, Мелёхин, Пангович, Терентьев, Мухин, Прохин, Чернов, Сильянов, Максецов, Бочаров;

Полузащитники: Щетинин, Байрамян, Селява, Глебов, Тугарев, Миронов, Уткин, Мельников, Шанталий, Сухомлинов, Комаров, Джебов;

Нападающие: Полоз, Комличенко, Голенков, Моисеев.

Отметим, что «Ростов» - команда-сенсация текущего сезона РПЛ. «Жёлто-синие» идут на третьем месте в турнирной таблице и отстают от первого лишь на семь баллов, а от второго – и вовсе на один.