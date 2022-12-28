Абаев прокомментировал переходы Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Экс-голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев высказался о переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в состав «железнодорожников».

«Мне кажется, для ребят это хороший шаг вперёд. Конечно, в нынешнем сезоне «Локомотив» выступает не лучшим образом, но в целом это более статусная команда, чем «Крылья Советов». У ребят появится хорошая возможность проявить себя на самом высоком уровне, а дальше все будет зависеть уже от них», — цитирует бывшего вратаря «РИА Новости».

По мнению эксперта, трудолюбие форвардов и работа под руководством Михаила Галактионова, знающего их по молодёжной сборной России, помогут им хорошо выступать в футболке «Локомотива».

Напомним, что Сергей Пиняев и Максим Глушенков перебрались в московский коллектив из самарских «Крыльев Советов».