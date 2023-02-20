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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бракамонте назвал двух лучших тренеров, с которыми когда-либо работал

20 Февраля 2023 • 21:48 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Знаменитый в прошлом легионер чемпионата России, а ныне начинающий аргентинский тренер Эктор Бракамонте назвал лучших тренеров в своей карьере. Им стали два знаменитых специалиста, которые долго работали в чемпионате России – Леонид Слуцкий и черногорец Миодраг Божович.

«Лучшие тренеры, с которыми я работал? На первом месте – Леонид Слуцкий, на втором – Миодраг Божович. На третьем – многие другие. Я выделил двоих специалистов, именно тех, кто умеет общаться со своими игроками», - рассказал аргентинец YouTube–каналу «Блогбастер».

Напомним, Бракамонте выступал в России за «Москву», «Терек» и «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Леонид Слуцкий Эктор Бракамонте
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