Бракамонте назвал двух лучших тренеров, с которыми когда-либо работал

Знаменитый в прошлом легионер чемпионата России, а ныне начинающий аргентинский тренер Эктор Бракамонте назвал лучших тренеров в своей карьере. Им стали два знаменитых специалиста, которые долго работали в чемпионате России – Леонид Слуцкий и черногорец Миодраг Божович.

«Лучшие тренеры, с которыми я работал? На первом месте – Леонид Слуцкий, на втором – Миодраг Божович. На третьем – многие другие. Я выделил двоих специалистов, именно тех, кто умеет общаться со своими игроками», - рассказал аргентинец YouTube–каналу «Блогбастер».

Напомним, Бракамонте выступал в России за «Москву», «Терек» и «Ростов».