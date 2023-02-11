Кузьмичёв назвал причину, по которой «Локомотив» решил подписать Дзюбу

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

Напомним, бывший капитан сборной России подписал контракт с «железнодорожниками» 8 февраля. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

По мнению Кузьмичёва, изначально «Локомотив» не рассматривал Дзюбу в качестве потенциального новичка команды, однако во время зимних сборов тренерский штаб «красно-зелёных» остался недоволен игрой имеющихся в его распоряжении нападающих Ивана Игнатьева и Максима Глушенкова.

«Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Текущий сезон 34-летний Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года и до подписания контракта с «Локомотивом» находился в статусе свободного агента.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.