Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв назвал причину, по которой «Локомотив» решил подписать Дзюбу

11 Февраля 2023 • 09:20 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

Напомним, бывший капитан сборной России подписал контракт с «железнодорожниками» 8 февраля. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

По мнению Кузьмичёва, изначально «Локомотив» не рассматривал Дзюбу в качестве потенциального новичка команды, однако во время зимних сборов тренерский штаб «красно-зелёных» остался недоволен игрой имеющихся в его распоряжении нападающих Ивана Игнатьева и Максима Глушенкова.

«Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Текущий сезон 34-летний Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года и до подписания контракта с «Локомотивом» находился в статусе свободного агента.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Владимир Кузьмичёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
09:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой признался, почему раньше не принимал участие в «Кубке Легенд»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв назвал причину, по которой «Локомотив» решил подписать Дзюбу
09:08 · Россия. Премьер-лига
Агапов сравнил легионеров ЦСКА и «Зенита»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Агапов высказался о Кулибали и Дивееве
08:48 · Россия. Премьер-лига
Агапов: «Слышал, что Акинфеев любит поругать молодых за незнание истории клуба»
08:38 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: У «Спартака» шикарная атака — это соперник «Зениту» в РПЛ
08:35 · Россия. Премьер-лига
Агапов сравнил академии «Рубина» и «Спартака-2»
08:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Классен — это ключевой игрок, мы его не отпустим»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Агапов ждёт дерби «Спартака» и ЦСКА
08:18 · Россия. Первая лига
Агапов — об уходе из «Рубина»: «У Шаронова был иной взгляд на футбол, в который я не вписывался»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Агапов: «Введение Fan ID сильно отразилось на посещаемости»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Агапов: «Вызов в сборную России стал для меня большой неожиданностью»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Абидаль рассказал, какого игрока из РПЛ просматривала «Барселона»
07:11 · Россия. Премьер-лига
Сазонов: «Конечно, хочется играть с иностранными командами»
07:02 · Россия. Премьер-лига
Сазонов: «Саудовская Аравия красиво себя повела»
Все новости
Рекомендуем