Игнатьев рассказал о сорвавшемся переходе в «Партизан»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о несостоявшемся переходе в белградский «Партизан».

По словам 24-летнего футболиста, минувшим летом он имел возможность продолжить карьеру в сербском клубе, однако, когда на него со своим предложением вышел «Локомотив», Игнатьев решил остаться в России.

«Насколько знаю, агент с «Партизаном» вёл диалог. Но когда появился «Локомотив», все переговоры прекратились — очень хотел перейти сюда. Москва, большой клуб с достижениями и титулами, с классной базой и стадионом, с болельщиками», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, Игнатьев перешёл в «Локомотив» в июле прошлого года из казанского «Рубина». В общей сложности за «железнодорожников» футболист успел провести 16 матчей и отметиться в них четырьмя забитыми мячами.