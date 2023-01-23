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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Жемалетдинова рассказал о восстановлении игрока

23 Января 2023 • 20:39 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Вадим Шпинёв, представитель игрока столичного «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о восстановлении футболиста.

«Пока всё идет по плану, как и должно было быть. Рифат тренируется по индивидуальному графику. Сейчас пауза между первым и вторым сбором, футболисты получили отдых», — заявил агент участника Евро-2020, чьи слова приводит Metaratings.ru. Шпинёв отметил, что не знает, когда Рифат вернётся к тренировкам с основным составом, выразив надежду, что это случится уже в феврале.

Напомним, что Жемалетдинов не выходил в матчах «Локомотива» в нынешнем сезоне из-за повреждения сухожилия, полученного летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рифат Жемалетдинов Вадим Шпинёв
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